Statua Maradona, la presentazione prima di Napoli-Lazio: i dettagli

La statua di Maradona verrà svelata prima che inizi il match fra Napoli e Lazio, scontro valido per la quattordicesima di Serie A

La statua di Maradona verrà svelata svelata domenica 28 novembre, prima che i giocatori di Napoli e Lazio scendano in campo per chiudere il quattordicesimo turno di Serie A. L’opera commemorativa del fenomeno argentino è stata realizzata mediante la stampa 3D, e per onorare la promessa fatta allo stesso Diego.

Sono stati inoltre impreziositi con una foglia d’oro sia il magico sinistro del Pibe de Oro, sia “La mano de Dios”, famosa per il gol segnato proprio mediante l’aiuto della mano, nella gara giocata contro l’Inghilterra nel 1986, valida per l’ingresso alle semifinale dei mondiali. Sulla statua stessa è stata affissa anche una scritta “Anche io sono Napoletano”.

Lo stesso Maradona, recentemente, aveva fatto visita al centro sportivo biancoceleste, durante la Partita della pace organizzata da Papa Francesco. Il fuoriclasse argentino aveva mostrato affetto ai tifosi capitolini, ricordando con grande chiarezza perfino l’inno della compagine biancoceleste, intonando lo stesso con grande trasporto, fra lo stupore generale.