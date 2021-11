Infortunio Pedro: l’attaccante in dubbio per Lazio-Juve

Infortunio per Pedro. che potrebbe saltare la partita contro la Juventus, con lo spagnolo che lamenta un dolore insistente alla caviglia.

Tegola per la Lazio: l’attaccante spagnolo Pedro potrebbe saltare il big match contro la compagine bianconera, a seguito di un dolore legato alla caviglia, rimediato in allenamento in seguito ad un duro contrasto di gioco contro Radu.

Sono dunque da valutare le condizioni dell’ex Roma, che potrebbe rendere l’emergenza in attacco ancora più grave, vista la probabile assenza di Ciro Immobile, anche lui alle prese con delle noie muscolari. A riferirlo è Sky Sport.