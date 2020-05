Lazio, Stankovic diventa il sesto ex vincente da allenatore

Stankovic raggiunge Mancini, Simeone, Inzaghi, Conceicao e Almeyda tra gli ex Lazio vincenti in panchina da allenatori

Campioni con gli scarpini ed anche in giacca e cravatta, ecco cosa hanno in comune Simeone, Almeyda, Mancini, Conceicao, Inzaghi e Stankovic. Con la Lazio hanno vinto tutto nell’era Cragnotti, ma si sono dimostrati determinanti anche da condottieri in panchina.

L’ultimo arrivato in questo gruppo è stato proprio il tecnico della Stella Rossa che ha conquistato il titolo ieri sul campo. Secondo i dati riportati da Lazio Page, i trofei totali degli ex biancocelesti sono saliti a 33.

Con la vittoria del campionato serbo da parte di Dejan #Stankovic diventano 6 gli allenatori vincenti della Lazio campione d’Italia 2000 e 33 i titoli conquistati 🏆

🇮🇹 Mancini – 13

🇦🇷 Simeone – 9

🇦🇷 Almeyda – 5

🇮🇹 Inzaghi – 3

🇵🇹 Conceicao – 2

🇷🇸 Stankovic – 1 — Lazio Page (@laziopage) May 30, 2020