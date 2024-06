Stam su Nesta: «Alessandro è una persona fantastica, oltre a essere un ottimo allenatore. Sono convinto che…». Le parole dell’ex giocatore

Nell’intervista rilasciata a vocidisport.net, l’ex difensore biancoceleste Jaap Stam ha parlato della carriera del suo ex compagno alla Lazio prima e al Milan poi Alessandro Nesta. Queste le parole dell’olandese

PAROLE– «Sono contento per Alessandro perché è una persona fantastica, oltre a essere un ottimo allenatore. Sono convinto che il Monza ha fatto bene a sceglierlo perché è un tecnico preparato, che farà giocare bene i suoi ragazzi. Poi, cosa non indifferente, è stato chiamato da un nostro vecchio amico in comune, Adriano Galliani, che sicuramente gli darà fiducia e non gli darà troppe pressioni. Il che è fondamentale per un allenatore che fa il suo esordio in Serie A ».