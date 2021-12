Stakanovisti Serie A: il giocatore più utilizzato da Sarri

Ecco chi sono i giocatori di movimento più utilizzati dalle 20 squadre di Serie A. Per la Lazio di Sarri lo stakanovista è…

Si è chiuso il girone di andata di serie A con l’Inter in testa alla classifica. Tante le certezze negli stakanovisti del massimo campionato, ma non mancano nemmeno le sorprese nei giocatori scesi in campo con regolarità nella prima parte di stagione.

Come riportato da tuttomercatoweb.com nella Lazio di Maurizio Sarri il giocatore di movimento più utilizzato è Acerbi con 1.606 minuti – Con la difesa a tre il rendimento era completamente differente e non sono mancate le critiche in questa prima parte di stagione. Difficoltà a parte rimane uno dei fedelissimi dell’allenatore biancoceleste.