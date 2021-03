Stadio Flaminio, si punta alla riqualificazione: i soldi dal Recovery Plan

Si continua a parlare dello Stadio Flaminio, proposto più volte a Lazio e Roma: l’impianto, adesso, potrebbe essere ristrutturato

Fa ancora discutere la sorte dello Stadio Flaminio, ormai abbandonato da diversi anni. L’impianto romano, negli ultimi mesi, è stato proposto più volte a Lazio e Roma come base per la costruzione dello stadio di proprietà: tuttavia, gli ingenti lavori di ristrutturazione e la collocazione urbanistica non hanno convinto le dirigenze dei club capitolini.

Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it, però, per il Flaminio cominciano a vedersi degli sprazzi di luce: infatti, la riqualificazione dell’arena progettata dall’architetto Antonio Nervi potrebbe rientrare nello progetto che si occuperà dell’Artemio Franchi di Firenze. I soldi arriverebbero dal Recovery Plan.