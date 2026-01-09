Stadio Flaminio, Lotito annuncia: «Siamo alle battute finali per la presentazione del...» - Lazio News 24

Hanno Detto
Stadio Flaminio, Lotito annuncia: «Siamo alle battute finali per la presentazione del…»
Stadio Flaminio, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha dato degli aggiornamenti importanti sul nuovo impianto. Le sue parole
Arrivano degli aggiornamenti importanti sulla costruzione dello stadio Flaminio. Infatti il presidente biancoceleste Claudio Lotito, nel corso dei festeggiamenti per i 126 anni della Lazio al Parco dei Daini a Villa Borghese, a Roma, ha annunciato secondo quanto ripreso da Calcio&Finanza:
STADIO – «Stiamo lavorando per lo stadio Flaminio. Siamo alle battute finali per la presentazione della documentazione. Il calcio non è solo risultato sportivo ed economico, noi vorremmo essere un punto di riferimento per la città per educare i giovani ai valori di un tempo».
Il presidente si è espresso su un’ulteriore questione, eccola ripresa dalla page Instagram “Sportitalia“:
RASPADORI – «Sarri voleva Raspadori invece di Ratkov? E chi è Raspadori, Maradona? Non ha mai giocato né all’Atletico Madrid né dov’era prima… Vedremo se sarà meglio lui o chi abbiamo preso noi…».
