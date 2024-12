Stadio Flaminio Lazio, oggi giornata decisiva per la Roma Nuoto: un decreto del Senato può aiutare Lotito

Stadio Flaminio Lazio, il presidente biancoceleste vicino alla presentazione del progetto. Queste le sue dichiarazioni

Continua l’attesa per la presentazione del progetto da parte della Lazio. Intanto, come riportato da Il Messaggero, oggi è previsto un appuntamento decisivo per la Roma Nuoto.

Il dubbio in casa biancoceleste rimane sulla copertura: ci potrebbe essere o forse no. Dal Senato, invece, potrebbe arrivare una mano con un decreto che offrirebbe soldi pubblici per gli stadi e il commissariamento per le amministrazioni che si oppongono. Inoltre, potrebbero tornare nel calcio italiano le sponsorizzazioni “betting”. Sempre come riportato dal quotidiano, queste sono state le parole di Lotito sullo Stadio Flaminio:

PAROLE – «Prima o dopo il 15 dicembre la presentazione del piano di pre-fattibilità? Vediamo, abbiamo già preparato 200 pagine, stiamo lavorando».