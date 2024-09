Stadio Flaminio Lazio, in programma un nuovo INCONTRO: l’idea su come PROCEDERE. I dettagli e le ultime novità

Per lo Stadio Flaminio, oltre al progetto della Lazio , ci sono in corsa anche quelli della joint venture tra Cassa Depositi e Credito Sportivo, più quello della Roma Nuoto. L’idea in Campidoglio è quella di procedere con diverse conferenze dei servizi, così da valutarle tutte parallelamente.

In questo senso, come riporta il Corriere dello Sport, si attende la riattivazione da parte del Comune per esaminare il progetto della Roma Nuoto. Entro il 20 settembre potranno essere richieste integrazioni documentali, mentre la chiusura è comunque prevista per il 20 ottobre. Tra fine settembre e inizio ottobre, infine, è il programma il nuovo incontro tra Lazio e amministrazione comunale, in cui dovrebbe esser presentato da Lotito il piano di pre-fattibilità in via formale, così da poter dare ufficialmente via all’iter.