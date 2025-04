Stadio Flaminio Lazio, il comune ha bocciato il progetto della Roma Nuoto: tutte le ultimissime

Stadio Flaminio Lazio, bruttissime notizie per quanto riguarda il progetto del nuovo impianto sportivo: le ultimissime

L’obiettivo della Lazio in campo è quello di blindare il posto in Champions, e per farlo la squadra di Baroni deve vincere domenica pomeriggio contro l’Atalanta, ma la dirigenza è a lavoro per il futuro del club capitolino.

La società infatti non sta lavorando solo per il mercato ma anche per la questione relativa al nuovo impianto e quindi la ristrutturazione del Flaminio. Secondo quanto riporta Corriere.it con una delibera approvata anche dalla Giunta, il Comune ha bocciato il progetto relativo allo stadio e lo spiega nel dettaglio con queste parole specifiche

SPIEGAZIONE – Il motivo è la riduzione del numero dei posti, dai 42mila originari a 7.500, e l’introduzione di funzioni di carattere commerciale con una rete di vendita di 2.500 metri quadrati e altre aree di vendita

L’impianto non risulta in linea con il grande stadio di interesse culturale e non arricchirebbe l’offerta del territorio, e Roma Nuoto non ci sta sottolineando il fatto che invece il profilo tecnico la Conferenza dei servizi avesse esposto tutt’altro giudizio a riguardo.