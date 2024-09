Stadio Flaminio Lazio, Onorato: «Gli stadi NON si fanno con le PAROLE. Lotito ha ANNUNCIATO questa cosa...»

Le parole di Alessandro Onorato, Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi, sul progetto della Lazio di ristrutturazione dello Stadio Flaminio

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Alessandro Onorato ha parlato del progetto della Lazio di ristrutturazione dello Stadio Flaminio. L’Assessore al Turismo e ai Grandi Eventi ha commentato anche la possibilità di un nuovo piano con la Roma Nuoto. Ecco le sue dichiarazioni:

PROGETTI FLAMINIO – «C’è un imprenditore che ha fatto un progetto molto bello per la riqualificazione del Flaminio che verrà giudicato e analizzato dagli uffici in maniera oggettiva. Ristruttura il Flaminio così come lo vediamo e lo rende polifunzionale. Il presidente Lotito ha annunciato in maniera molto decisa di voler fare lo stadio lì, ma noi dobbiamo valutare i fatti. Se nei prossimi giorni concretizzerà questa volontà presenterà un progetto, questo presuppone che si aprirà una conferenza dei servizi, se ne possono anche aprire due parallele. Gli stadi, però, non si fanno con le parole, ma con i progetti e con i soldi che gli investitore vogliono mettere. Se Lazio e Roma dovessero fare gli stadi significherebbe avere un valore aggiunto per la città, oltre che una crescita patrimoniale per i club, noi come Comune abbiamo detto più volte che siamo aperti a semplificare la vita a chi vuole investire, quindi l’alibi della lentezza non esiste più. A Roma se uno vuole investire lo può fare, ma lo deve fare concretamente. I prossimi incontri? Si possono anche non fare, ma basterebbe inviare una PEC e presentare il progetto. Il presidente Lotito aveva indicato i primi di ottobre per questo passo e vediamo cosa farà. Poi io posso dire che da Assessore ai Grandi Eventi il mio primo obiettivo è rimettere il Flaminio in funzione, perché è una vergogna come ce lo hanno lasciato. Vediamo quale sarà il progetto migliore».