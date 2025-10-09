Flaminio Lazio, Lotito sicuro: «Il progetto dello stadio procedendo bene. Vi spiego tutto!» - Lazio News 24

Flaminio Lazio, Lotito rassicura: «Il progetto dello stadio sta procedendo». La situazione attuale

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha partecipato alla 32esima assemblea generale dell’ECA, recentemente trasformata in EFC (European Football Clubs). A margine dell’evento, il patron biancoceleste ha risposto alle domande dei giornalisti, soffermandosi soprattutto sul tema dello Stadio Flaminio, uno degli argomenti più caldi per i tifosi e per la società capitolina.

Interrogato sulla possibilità di aver parlato con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, riguardo al progetto dello Stadio Flaminio, Lotito ha risposto con fermezza e chiarezza: «Se ho parlato con Gualtieri del Flaminio? A che serve se lo dico a lei? Lo stadio sta procedendo, stia tranquillo». Il presidente della Lazio ha voluto sottolineare come le comunicazioni ufficiali e le trattative vengano portate avanti nelle sedi istituzionali appropriate, mantenendo riserbo per rispetto delle procedure.

Lotito ha poi precisato di avere un accesso privilegiato al Comune di Roma, non solo in veste di presidente della società biancoceleste, ma anche come Senatore della Repubblica: «Io parlo nelle sedi istituzionali. Quella di oggi non era un’occasione, io sono un Senatore della Repubblica e posso accedere quando voglio a parlare con il Sindaco. Qui oggi sono in veste di presidente della Lazio, ma in Comune posso accedere anche come Senatore».

Il presidente ha infine ribadito di aver già affrontato l’argomento con il sindaco Gualtieri in passato: «Se ne parlerò ancora con lui? Già ne ho parlato». Queste parole sembrano quindi indicare che i colloqui sul futuro dello Stadio Flaminio sono già avviati e che il progetto è in una fase di sviluppo costante.

Lo Stadio Flaminio rappresenta un elemento fondamentale per la Lazio, che da tempo cerca una soluzione stabile e moderna per la sua casa, dopo anni trascorsi tra stadi in affitto e situazioni temporanee. Il rilancio dello storico impianto romano potrebbe rappresentare un grande passo avanti per la società biancoceleste, sia dal punto di vista sportivo che commerciale.

I tifosi della Lazio attendono con interesse aggiornamenti concreti su questo progetto, che potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per il club capitolino, garantendo uno stadio di proprietà e una struttura all’avanguardia in linea con le ambizioni della società.