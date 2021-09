Stadi aperti al 75%? Si va verso una direzione precisa. Le ultime

Stadi aperti al 75%? Si va verso una precisa direzione. Le ultime notizie sul possibile aumento della capienza

Nella giornata di ieri c’è stata l’attesa audizione di Valentina Vezzali presso il CTS. La sottosegretaria allo Sport ha sottolineato l’importanza di un ulteriore ampliamento della capienza degli impianti al 75%.

Non c’è stata ancora la fumata bianca, ma diversi segnali vanno nella direzione di un sostanziale via libera. In attesa che vengano definiti i tempi della decisione, c’è un ottimismo sempre più crescente da parte di tutti. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport