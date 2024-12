Squalifica Castellanos, Marelli conferma: «Non era da ammonizione». La moviola

Squalifica Castellanos, Luca Marelli ai microfoni di DAZN ha fatto chiarezza sul cartellino dato al centravanti argentino

La Lazio vince a Napoli e sale a quota 31 punti in classifica, c’è un solo rammarico in questa splendida serata per la squadra di Marco Baroni. Si tratta dell’ammonizione di Castellanos, che costringe l’attaccante argentino a saltare la prossima gara contro l’Inter.

Queste le parole di Luca Marelli a DAZN sull’episodio: «Il fallo di Castellanos non era da ammonizione»