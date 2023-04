Spostata Trento-Lazio Women, il nuovo orario della sfida al Briamasco. Come comunicato dalla Lega la partita ha subito una variazione di orario

Come comunicato dalla Lega la partita di domenica tra Trento e Lazio Women ha subito una variazione di orario.

In programma inizialmente per le 15.00, infatti, la sfida in trasferta delle capitoline è stata anticipata alle 11.00, sempre presso il ‘Campo Sportivo Briamasco’ di Trento.