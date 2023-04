Arrivano notizie di scontri al di fuori dello stadio Picco tra tifosi biancocelesti e polizia

Manca quasi un’ora alla sfida tra Spezia e Lazio, e la situazione sembra essere calda anche fuori dallo stadio.

Come riportato da TMW, ci sarebbero state cariche e scontri fra la polizia e gli ultras biancocelesti per le strade di La Spezia. Nessun dettaglio su feriti o arresti per ora.