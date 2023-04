Spezia-Lazio, Provedel scudo invalicabile contro la sua ex squadra. Venerdì sera il portiere biancoceleste si incontrerà con la sua vecchia squadra

La Lazio di Sarri questo venerdì sera dovrà affrontare lo Spezia di Semplici allo stadio Picco, e per Provedel è l’occasione di rivedere la sua ex squadra.

La società capitolina lo ha acquistato a 2,5 milioni e lui si è preso tutto, maglia da titolare con la Lazio e un posto nella lista azzurra del ct Mancini. L’estremo difensore ha lasciato spazio a Maximiano solo per 450 minuti in Conference League e Coppa Italia, e ora contro lo Spezia ha l’ennesima occasione di rivelarsi lo scudo invalicabile della squadra biancoceleste, come riporta il Corriere dello Sport edizione romana.