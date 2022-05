Spezia Lazio, Luis Alberto entra e incanta: «Il Mago del ribaltone»

Escluso dall’undici iniziale, Luis Alberto è entrato nel secondo tempo di Spezia-Lazio ed è stato decisivo per ribaltone finale

Il grande escluso dall’undici titolare in Spezia-Lazio è stato Luis Alberto. Una scelta, quella di Maurizio Sarri, arrivata anche un po’ a sorpresa. Il numero 10 biancoceleste è poi entrato nella ripresa, quando la squadra era sotto e con le sue giocate ha aiutato i suoi compagni a ribaltare la partita. Per il Corriere dello Sport, la prestazione di Luis Alberto è da 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Il Mago del ribaltone. Grande escluso, dentro per il gran finale. Subito palle-gol, il recupero finale e il tiro-sgorbio che provocano il sorpasso».