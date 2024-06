Spertsyan-Lazio, il trequartista del Krasnodar colpo a sorpreso di Fabiani per il post Luis Alberto: serve questa cifra

Come riferito da Il Messaggero, Angelo Fabiani è pronto a chiudere un colpo importante per il calciomercato Lazio della prossima estate. Il DS biancoceleste è tornato con forza su Spertsyan del Krasnodar, individuato come primo obiettivo per il post Luis Alberto.

Servono 18 milioni di euro per chiudere l’affare ma la Lazio, con l’aiuto dell’agente Pimenta e in virtù di un contratto in scadenza a giugno del 2026, spera in uno sconto.