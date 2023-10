Spalletti suona la carica: «Fare dei paragoni con la finale di Euro 2020 è sbagliato, ma deve ispirarci»

Spalletti, il ct dell’Italia rilascia alcune dichiarazioni in conferenza stampa parlando in modo chiaro sulla gara di domani

In conferenza stampa alla vigilia della partita con l’Inghilterra, Spalletti ha parlato della gara contro gli inglesi suonando la carica. Ecco le sue parole

PAROLE – Noi abbiamo fatto di tutto per avere delle risposte importanti, non c’è qualcosa di preciso se non giocare un calcio libero, un calcio fatto di fluidità e personalità, un calcio moderno come va fatto ora. Sì, questa può essere anche la partita di Scamacca

Quella finale lì come tutti ciò che amano il calcio ero lì a vederla, quella è stata una storia unica per chi l’ha vissuta e meritata. Sarebbe ingiusto fare dei paragoni, rimarrà unica. Vogliamo ispirarci a ciò che è successo in quella gara lì e magari farla diventare questa la nostra storia, facciamo sì che diventi la nostra identità. Faremo di tutto. Vogliamo andare al confronto con la realtà, non ci siamo riempiti la testa di pensieri spaventosi. La realtà ci dirà di che livello siamo