Spalletti su Sarri, il commento sul ritorno a casa del tecnico: «Felice per il suo ritorno, allenatore che stimo moltissimo»

Spalletti su Sarri, il commento dell’ex CT sul ritorno alla Lazio del tecnico toscano! Le parole in vista della prossima stagione di Serie A

Nella serata di ieri, Luciano Spalletti, ex commissario tecnico della Nazionale, è stato ospite di #Nonsolomercato, il programma estivo di RaiSport condotto da Paolo Paganini. Durante l’intervista, il tecnico toscano ha tracciato la sua personale “griglia di partenza” per la stagione di Serie A ormai alle porte, indicando le formazioni che, a suo avviso, potranno giocarsi le posizioni di vertice.

Per Spalletti, le squadre da battere restano le solite note: Napoli, Inter, Milan e Juventus. Ma l’ex ct spera anche in qualche sorpresa capace di spezzare l’egemonia delle big tradizionali.

«Spero che nella lotta possano inserirsi club come Roma e Lazio perché renderebbe il campionato ancora più avvincente e aperto».

Particolare attenzione, nelle parole di Spalletti, è stata rivolta al ritorno in panchina di Maurizio Sarri: «Sono molto contento del suo ritorno alla Lazio. È un allenatore che stimo tantissimo, per la sua capacità di dare identità alle squadre e far giocare un calcio piacevole. La sua Lazio può essere competitiva se manterrà continuità nei risultati».

Il tecnico toscano ha poi espresso curiosità per un’altra novità della stagione: Gian Piero Gasperini alla Roma.

«Vederlo lontano da Bergamo, in una piazza importante come quella giallorossa, sarà interessante. Sono curioso di capire come riuscirà a trasmettere la sua mentalità in un contesto diverso».

Riguardo al Napoli, Spalletti non ha nascosto la propria convinzione:

«Il club ha basi solide e la società ha lavorato molto bene in questa fase. Per me rimane la favorita numero uno per lo scudetto».

Le dichiarazioni dell’ex ct confermano come, anche agli occhi di un tecnico esperto e vincente, la Lazio possa avere un ruolo da protagonista nel campionato che sta per cominciare. Il ritorno di Sarri rappresenta, secondo Spalletti, un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che motivazionale. Una spinta ulteriore per un gruppo che, se riuscirà a trovare continuità e solidità, potrà realmente provare a insidiare le gerarchie consolidate della Serie A.