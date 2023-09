Sarri-Spalletti, confronto in arrivo: il CT a Formello per un motivo

Luciano Spalletti, CT dell’Italia, è pronto a raggiungere Formello per un confronto con Maurizio Sarri: ecco il motivo

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver incontrato Pioli, Allegri e Juric, Luciano Spalletti, CT dell’Italia, è pronto a recarsi a Formello per incontrare anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio.

L’ex allenatore del Napoli spiegherà anche al Comandante come, per le prossime gare di qualificazione agli Europei del 2024, ci saranno 26-28 convocati. La novità è che verrà formato anche un nucleo di 8-10 giocatori “convocati non in ritiro”, disponibili in caso di necessità ma senza esser tolti dagli allenatori.