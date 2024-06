É stato il MIGLIOR SPALLETTI? La risposta del Ct: «Faremmo DISCORSI DIVERSI ora»

Le parole di Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, alla domanda se quanto visto fino ad oggi fosse la sua versione migliore

Durante la conferenza stampa in cui è stato confermato come Ct della Nazionale, Luciano Spalletti ha risposto alla domanda dei giornalisti che gli chiedevano se quello visto fino ad ora fosse stata la miglior versione di sé. Di seguito le sue parole.

É STATO IL MIGLIOR SPALLETTI POSSIBILE – «No, non lo avete visto in questi 10 mesi altrimenti farei discorsi diversi. Mi è stato detto di aver alzato troppo i toni, aver fatto uso di miti da seguire, ma così è la mia vita. Ci vogliono sempre esempi da seguire altrimenti cosa sarebbe il nostro percorso. Io sono entrato che c’era subito urgenza di risultati e per quello che necessitava il momento siamo stati bravi fino a un certo punto, non siamo riusciti a crescere in questo mini percorso fatto e ieri si è fatto un passo indietro importante che non si può accettare. Ma si riparte da lì, penso di sapere cosa fare e lo metterò in pratica».

