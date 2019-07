Lazio, Ripert: «Il nostro obiettivo è avere la squadra sempre all’85% della forma»

Continua la preparazione della Lazio ad Auronzo di Cadore: il prof. Fabio Ripert è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale

Quarto giorno di ritiro per la Lazio. Continua la preparazione della squadra ad Auronzo di Cadore, anche grazie al contributo del preparatore atletico Fabio Ripert. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: «La preparazione atletica che svolgiamo ad Auronzo di Cadore viene sempre improntata sulla base dei risultati conseguiti dai calciatori nei test isochinetici: da questi stiliamo programmi individualizzati ed anche di gruppo per consentire alla rosa di allenarsi nel miglior modo possibile. In questo modo speriamo si instaurare una base che ci permetta di affrontare la stagione sempre all’85% della forma, con costanza, evitando così un rendimento altalenante. L’obiettivo è portare avanti tutti i calciatori in questa fase della preparazione perché altrimenti è difficile riprendersi nel corso della stagione e dobbiamo evitare che si creino delle differenze di condizione tra i vari calciatori».