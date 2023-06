Spagna-Italia 2-1, le furie rosse in finale di Nations League: Joselu beffa gli azzurri

Spagna-Italia, termina con una sconfitta per gli azzurri la seconda semifinale di Nations League: decisivo Joselu al 88′.

Che beffa per l’Italia di Roberto Mancini, la quale esce sconfitta in Olanda contro la Spagna di De La Fuente per 2-1. A decidere il match sono state le reti di Pino al 4′ su errore di Bonucci, Immobile al 11′ su calcio di rigore, ed infine il gol di Joselu al 88′. L’Italia giocherà domenica alle 15 la finale terzo/quarto posto con l’Olanda, mentre la nazionale iberica sfiderà la Croazia.