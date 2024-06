Spagna, De la Fuente: «Girone Europei? Il più duro di tutti. Con l’Italia…». Le parole del ct delle Furie Rosse

L’Italia cagli Europei è campione in carica se e la vedrà nella fase a gironi con Spagna, Albania e Croazia. L’esordio è fissato sabato 15 giugno contro Hysaj e compagni. Il ct delle Furie Rosse Luis De la Fuente ha analizzato il raggruppamento e la competizione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

PAROLE– «Mi sembra l’edizione con il livello tecnico più alto della storia. Non ci sono favoriti, ma 8-10 squadre in grado di vincere”. Girone? “Il più duro di tutti, ma non importa: per vincere bisogna battere i migliori e siamo qui per questo, per provarci. Con Croazia e Italia abbiamo giocato all’ultimo Europeo e in Nations League l’estate scorsa ».