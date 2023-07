Sow fa aspettare il calciomercato Lazio: ecco la sua nuova richiesta prima di prendere la decisione finale

Come riporta il Corriere dello Sport l’enigma Sow non è ancora stato risolto per il calciomercato Lazio. Sarri rientrerà domani a Formello e freme per parlare con Lotito che ora è a Cortina: l’incontro si terrà martedì. E’ da una settimana che s’aspetta la chiusura dell’operazione con l’Eintracht Francoforte. La prima volta è stata interrotta dal blocco imposto da Sarri, contrario all’arrivo del centrocampista perché non ritenuto idoneo alla sostituzione di Milinkovic, ma solo come acquisto complementare.

Lotito e Sarri si sono sentiti giovedì per chiarire la natura della scelta e in quell’occasione il presidente ha rassicurato il tecnico: Sow non avrebbe sostituito Milinkovic. Ieri il giocatore, tentato anche dal Siviglia, è rientrato dalla tournée svolta in Austria con l’EintrachtFrancoforte, parlerà con la famiglia e deciderà dove giocare.