Sounas Avellino, il centrocampista torna sulla sfida contro la Lazio: «La nostra prestazione deve essere sempre quella...»

Sounas Avellino, le parole del centrocampista dei biancoverdi reduce dalla vittoria contro l’Audace Cerignola in preparazione alla sfida con la Lazio

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione dell’Avellino, battuto in Coppa Italia dall’Audace Cerignola. Nel post partita, il centrocampista Dimitrios Sounas ha commentato a PrimaTivvù la prestazione della squadra, soffermandosi anche sul match contro la Lazio e sulle prospettive future.

«Prestazione non all’altezza, ne abbiamo già parlato nello spogliatoio. L’impegno deve essere sempre al massimo, la fame idem, perché il campionato sarà molto difficile», ha dichiarato Sounas. Per il centrocampista, la squadra deve mantenere un livello costante: «La prestazione deve essere sempre la stessa vista contro la Lazio, in quella partita abbiamo dimostrato tanto, ma dalla sconfitta di stasera impareremo tanto. Ripartiremo col sorriso e con l’entusiasmo che c’era prima».

Sounas ha poi rivolto un pensiero ai tifosi biancoverdi: «Noi abbiamo perso in campo, loro hanno vinto sugli spalti. Ora pensiamo alla prima di campionato, rialziamoci senza distruggere tutto il buono costruito finora». Parole di sostegno anche per il giovane portiere Crespi: «Valerio è un ragazzo umile, ha il nostro sostegno sempre, crediamo tanto in lui, come crede la società».

Infine, una battuta sul ruolo di capitano: «Mi ha fatto piacere, ma il capitano è Marco Armellino», ha concluso il centrocampista.

La stagione per l’Avellino si apre con la necessità di ritrovare subito una continuità di rendimento, sulla scia della buona prova offerta contro la Lazio, per affrontare al meglio le sfide che attendono i biancoverdi nel campionato di Serie B.