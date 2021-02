Sosa ricorda: «Fare un goal nel derby è come segnarne dieci in altre partite»

Ruben Sosa ha parlato di Inter-Lazio in programma questa sera a San Siro sulle pagine del Corriere dello Sport. Le sue parole

Ruben Sosa ha parlato di Inter-Lazio in programma questa sera a San Siro sulle pagine del Corriere dello Sport. Queste le sue parole e i suoi ricordi sul derby.

DERBY – «I laziali sono dei tifosi unici, hanno un rapporto molto forte con la loro squadra. Quando passeggiavo al centro venivo sempre fermato. Mi parlavano e chiedevo autografi, qualcuno invece voleva essere abbracciato. A Milano certe cose non succedevano. Derby? Fare un goal nella stracittadina è come segnarne dieci in altre partite. Ricordo che un macellaio mi disse che, se avessi segnato, mi avrebbe regalato tutta la carne che volevo. Un barista mi avrebbe invece offerto tutti i caffè che volevo per una settimana. Il derby era anche questo, noi in campo facevamo di tutto per vincere o non perdere»