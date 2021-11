Manacano poche ore al fischio d’inizio all’Olimpico di Lazio Salernitana, match valido per la dodicesima giornata di campionato.

Nel frattempo il club biancoceleste sul proprio account ufficiale Twitter ha punbblicato i riusltati del sondaggio proposto ai tifosi in merito al design del logo dello sponsor Binance sulle maglie che la squadra userà in casa e in trasferta.

🗳 @binance

👕 You made a decision on the design of our new Home and Away jerseys!

🔵 Dark blue with sponsor logo is the most voted option

➡️ https://t.co/CjJrmMibM8 pic.twitter.com/rhKfFwCYp0

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 7, 2021