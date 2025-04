Solet Lazio, il difensore dell’Udinese si allontana: concorrenza agguerrita, i dettagli

In casa Lazio si continua a parlare di mercato, con il nome di Solet che rimane uno dei principali obiettivi della società

In casa Lazio si continua a parlare di mercato, con il nome di Solet che rimane uno dei principali obiettivi per la prossima stagione.

Stando a quanto analizzato da TMW però, la pista che porta al centrale friulano potrebbe svanire in men che non si dica, dato che la concorrenza per il cartellino di Solet è agguerritissima. Sulle sue tracce c’è anche il Napoli, che sembra intenzionato a fare sul serio per arrivare alla fumata bianca.