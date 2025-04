Solet Lazio, Runjaic svela: «Sarà solo questione di tempo prima che faccia il salto in una grande squadra...»

L’allenatore dell’Udinese, Runjaic, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul futuro del difensore friulano Solet, che piace alla Lazio

L’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, ha fatto il punto sul futuro di Solet attraverso delle dichiarazioni rilasciate in conferenza, finito nel mirino della Lazio.

LE PAROLE – Ha qualità importanti, altrimenti non avrebbe giocato con il Salisburgo e in gare internazionali, senza quell’infortunio probabilmente non sarebbe qui ad Udine ma sarebbe già in squadre molto importanti. È arrivato con la giusta mentalità, si è messo subito al lavoro. Spero che continui e che migliori costantemente, il gol del Verona arriva da una palla persa, con fallo, di Solet. Quindi si può sempre crescere sempre, se riesce a fare un ulteriore salto in avanti e a mantenere questo livello sarà solo questione di tempo prima di un salto in una grande