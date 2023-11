Slavia Praga-Roma, curioso retroscena riguardo l’ingresso dei vip allo stadio: ecco dove sono entrati

Slavia Praga-Roma, in occasione della sfida di Europa League ecco un curioso retroscena relativo alla presenza dei tifosi vip allo stadio

Nel calcio siamo ormai abituati a vedere l’ingresso in campo dei tifosi comuni e vip in modo differente, con i noti personaggi famosi che hanno un ingresso riservato e lussuoso sugli spalti di gioco. A Praga però, in occasione della partita con la Roma le cose evidentemente non stanno cosi perchè l’area ospitality e stampa, gli spettatori faranno il loro ingresso sugli spalti direttamente da dentro un fast food.