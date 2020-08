SkySport – Lazio, Raiola in viaggio per Roma: si chiude l’affare Fares

Operazione in dirittura d’arrivo, ecco anche il procuratore in viaggio verso la Capitale.

Mino Raiola viaggia verso Roma per raggiungere la Lazio e chiudere l’affare Fares ormai già in via di definizione da settimane. Questo quanto riportato pochi minuti fa da SkySport. Il calciatore della SPAL è stato promesso a Inzaghi, manca solo l’accordo su eventuali contropartite, ma non è escluso che le operazioni Palombi o Di Gennaro possano essere concluse coi ferraresi separatamente dalla trattativa per l’algerino. Che potrebbe arrivare a Roma per 10 milioni.