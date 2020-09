Sky Sport – L’Inter ha comunicato al Verona che Kumbulla non è più un obiettivo

Secondo SkySport Kumbulla potrebbe rimanere a Verona: Inter defilata.

Dopo l’allontanamento della Lazio, manifestato dal ds Igli Tare a Sportitalia, anche l’Inter si defila dalla corsa a Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da SkySport Conte avrebbe virato su altri obiettivi e avrebbe fatto comunicare dall’Inter al Verona che Kumbulla non interessa più ai nerazzurri. Come dichiarato diverse volte dal presidente degli scaligeri Setti, qualora non dovessero venire soddisfatte le pretese dell’Hellas il difensore centrale rimarrà a Verona.