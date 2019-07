Nicolò e l’appello a Mihajlovic: «Ho 14 anni e sono stato colpito dalla leucemia. Vinciamo insieme questa battaglia»

Un ragazzo di nome Nicolò, ha lanciato un appello a Sinisa Mihajlovic. Entrambi sono stati colpiti dalla leucemia

Doveva recarsi in ospedale oggi Sinisa Mihajlovic per iniziare le cure, però ha voluto anticipare i tempi e già da ieri è stato ricoverato nel reparto ematologia dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Tanti sono stati i personaggi del mondo dello spettacolo e non che hanno fatto sentire la loro vicinanza al serbo. Tra i messaggi più belli, spicca quello di Nicolò, un ragazzo di 14 anni anche lui affetto dalla leucemia.

NICOLÓ SCRIVE A SINISA – Tramite un video, Nicolò ha mandato questo messaggio a Mihajlovic: «Da un anno ho la leucemia, la determinazione non basta per vincere questa partita. La mia la sto giocando, dura più di 90 minuti, ma sono in vantaggio. Pensiamo adesso quindi a portare insieme a casa il risultato. Ti aspetto qui con il Bologna. Un saluto e un in bocca al lupo».