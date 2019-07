Lazio, striscione dei tifosi per Mihajlovic: «Daje Sinisa non mollare»- FOTO

I tifosi della Lazio, in occasione della prima uscita stagionale contro i dilettanti dell’Auronzo di Cadore, hanno esposto uno striscione per Mihajlovic

Ha scosso il mondo del calcio la notizia di Sinisa Mihajlovic, che ieri ha rivelato alla stampa di essere malato di leucemia. Il tecnico del Bologna ha ricevuto incoraggiamenti da molti suoi ex compagni (qui tutti i post) e anche da tante squadre di Serie A. Ovviamente anche quelle dove ha militato da calciatore e allenatore.

STRISCIONE – Non sono voluti essere da meno i tifosi della Lazio, che hanno esposto allo stadio Zandegiacomo uno striscione per Mihajlovic: «Daje Sinisa non mollare». Messaggio semplice, forte e chiaro.

