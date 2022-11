Sing a song, So.Spe e Lazio Women insieme per beneficenza: ecco l’iniziativa

Sing a song è l’iniziativa benefica promossa dall’associazione di Suor Paola, So.Spe, che coinvolge anche la Lazio

So.Spe e Lazio ancora insieme per beneficenza. L’associazione di Suor Paola ha promosso un’iniziativa che coinvolgerà le calciatrici biancocelesti, giocatori ancora in attività, vecchie glorie ed altri personaggi come Francesca Manzini e Clemente Mimun.

I protagonisti si sfideranno in una gara canora e saranno giudicati da una giuria particolare. L’appuntamento è fissato alle ore 18 di oggi, all’Auditorium Conciliazione.