Simonelli: «A livello internazionale non abbiamo più grandi campioni che fanno appeal»

Ezio Simonelli, presidente Lega Serie A, è intervenuto sul tema “calcio italiano”! Le considerazioni

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, è intervenuto da Parma nelle prime ore del Festival della Serie A, affrontando temi chiave legati al calcio italiano! Secondo Simonelli, la discussione sulla Nazionale resta centrale tra addetti ai lavori e appassionati, richiamando attenzione su sviluppo dei giovani, infrastrutture e strategie dei club. Il presidente ha sottolineato l’importanza di approcci integrati e trasparenti per garantire competitività e crescita del sistema calcio, evidenziando come la qualità del movimento italiano dipenda dal lavoro congiunto tra Lega, società e federazione. Di seguito le sue parole in merito:

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CALCIO ITALIANO – «Mi sembra una domanda pleonastica. Purtroppo non sta benissimo, ma la Serie A non è messa così male. Da 3 anni abbiamo più di 30 mila spettatori di media a partita, un’audience in aumento, quindi significa che il campionato italiano è apprezzato e seguito. Abbiamo un problema a livello internazionale perché non abbiamo più i grandi campioni, che fanno appeal e che fanno crescere i giovani. Vedo tutto questo collegato».

NAZIONALE – «Poi tutti vorremmo che la Nazionale tornasse ai fasti del passato, c’è molto da fare. Col nostro candidato Malagò abbiamo condiviso un programma di rilancio del calcio italiano che partirà dalle scuole ma anche dall’attrarre i grandi campioni che facciano crescere i ragazzi per il futuro».