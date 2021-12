Simone Inzaghi: «Luis Alberto in panchina? Con me c'è stato poco...»

Simone Inzaghi, in una lunghissima intervista alla Gazzetta dello Sport, ha affrontato anche l’argomento Luis Alberto: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, ex tecnico della Lazio e attuale allenatore dell’Inter, ha concesso una lunghissima intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi trattati anche un accenno alla situazione di Luis Alberto, finito spesso in panchina sotto la gestione di Maurizio Sarri. Le sue parole:

«Diciamo che con me c’è stato poco… Ma faccio fatica a pensare a qualcosa che non tocco con mano. Oggi mi godo Calhanoglu che ricorda molto lo spagnolo in alcune cose. Lui è il nostro Luis Alberto».