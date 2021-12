Simone Inzaghi: «Ho sempre creduto nei giovani. Alla Lazio...»

Simone Inzaghi, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo rapporto con i giovani: tanti quelli lanciati alla Lazio

Nella lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, oltre ad affrontare l’argomento Luis Alberto, Simone Inzaghi si è soffermato anche sul suo rapporto con i giovani, sottolineando di averne lanciati parecchi nella sua esperienza alla Lazio:

«Dal mio esordio con goal in Serie A ho capito che con i giovani bisogna avere coraggio, se un ragazzo merita è giusto fare scelte scomode anche a discapito di qualche giocatore più grandicello. E infatti alla Lazio ne ho fatti esordire 15-20, di giovani… E poi, come tecnici, non posso non citare Eriksson e Mancini, oltre a Beppe Materazzi».

CINQUE CAMBI – «Da quando sono stati introdotti i cinque cambi ho sempre prestato grande attenzione a questo. Si ha la fortuna di poter inserire cinque giocatori: se posso cerco di farlo. Una volta a Bologna con la Lazio chiamai il cambio, e proprio in quel momento Leiva prese la seconda ammonizione. In quell’occasione non riuscimmo a vincere la partita».