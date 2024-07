Simeone Lazio, adesso SI PUO’. Scelto il POST IMMOBILE: contatti con il Napoli. Ecco l’OFFERTA

Simeone Lazio, adesso si può sul serio. Scelto lui come post Immobile: contatti avviati con il Napoli. Ecco l’offerta

La Gazzetta dello Sport spiega come il calciomercato Lazio abbia deciso di puntare su Giovanni Simeone per rinforzare un attacco rimasto orfano di Ciro Immobile. L’acquisto dell’argentino andrebbe in un colpo solo a colmare l’assenza tecnica ed emotiva (papà Diego è stato protagonista dello Scudetto del 2000) lasciata dall’ormai ex capitano.

Contatti riallacciati con il Napoli che, però, non ha intenzione di svendere l’attaccante. Richiesta di 15 milioni di euro, ma Lotito vorrebbe spenderne di meno, mentre c’è apertura alla formula di un pagamento dilazionato. Più semplice trovare un accordo con il giocatore: in azzurro percepisce 1,7 milioni, nella Capitale l’ingaggio potrebbe essere ritoccato verso l’alto fino a raggiungere i 2 milioni.