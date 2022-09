Simeone: «La Lazio è stata sempre presente nella mia famiglia. Partita speciale»

Giovanni Simeone ha parlato nel pre partita di Lazio-Napoli: le dichiarazioni dell’attaccante azzurro

Giovanni Simeone ha parlato così ai microfoni di DAZN prima di Lazio-Napoli.

PAROLE – «Per me sono tutte partite importanti, non ho qualcosa di speciale contro la Lazio. La Lazio è sempre stata nella nostra famiglia, per me è speciale giocare tutte le partite e quando si affronta una squadra così bella ti dà qualcosa in più».

SIMEONE A SKY

«Tutte le gare sono importanti, oggi è speciale perchè giochi contro una squadra forte, stanno bene. Vogliamo lottare ogni partita per prendere i 3 punti».