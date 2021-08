Signori ricorda Pennacchia: «Sarai sempre presente» – FOTO

Beppe Signori ha voluto ricordare sul proprio account social Mario Pennacchia, giornalista e dirigente, scomparso ieri a 93 anni

Sempre presente. Ieri all’età di 93 anni si è spento Mario Pennacchia, giornalista de la Gazzetta dello Sport e anche dirigente della FIGC e dell’AIA. Tra i tanti ricordi sui social anche quello di Peppe Signori, ex calciatore tra le varie di Lazio e Bologna, che sul proprio profilo social ha postato una foto che lo ritrae con il noto giornalista con allegato il seguente commento:

«Ciao Mario, grazie per aver trasformato un rapporto di lavoro in amicizia, quella vera, che ti illumina nei momenti bui.⁣

Le persone come te lasciano segni indelebili nella vita delle persone che incontrano e sappi che per me sarai sempre presente».⁣