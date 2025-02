Signori Lazio: «Un legame indissolubile e una squadra che gioca come piace a me»

Signori Lazio, le parole dell’ex attaccante biancoceleste sul mancato addio e sull’identità della squadra di oggi

Beppe Signori ha parlato a la Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole sulla Lazio: il no detto al Parma e come vede la squadra di Baroni.

IL NO AL PARMA – «Mai stato convinto di andare via. Volevo restare alla Lazio. Certe cose magari sono successe a Baggio o Riva, ma non in queste dimensioni. I laziali si identificavano nella mia persona e io con loro avevo un’alchimia difficile da spiegare e che mai si è interrotta.»

LA LAZIO DI OGGI – «Mi piace vedere Lazio e Bologna, mi ha impressionato quel voler difendere attaccando. Sempre avanti, aggressivi, propositivi, come è sempre piaciuto a me dai tempi di Zeman.»

​ZEMAN ERA AVANTI PER I TEMPI – «In mille cose. Anche la stessa preparazione atletica che faceva: noi andavamo il doppio degli altri. E io come attaccante ne godevo di più. Oggi in Italiano e Baroni rivedo molti suoi concetti: intraprendenza calcistica allo stato puro. E la gente si diverte».