Signori, i tifosi lo chiamano a gran voce: l’ex attaccante nel ruolo che era di Peruzzi

I tifosi della Lazio chiamano a gran voce Signori come figura che faccia da raccordo tra la società e la squadra

Dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Midtjylland, la Lazio si è ripresa vincendo 4-0 in campionato contro la Cremonese. Resta, però, ancora l’ombra di quel germe nominato da Maurizio Sarri dopo il match in terra danese.

In casa biancoceleste manca una figura che faccia da raccordo tra la società e la squadra, dopo l’addio di Peruzzi non c’è stato un sostituto e i tifosi allora chiedono a gran voce l’arrivo di una personalità d’esperienza e che in passato abbia onorato la maglia così come l’ex portiere. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il preferito dei sostenitori della Lazio sarebbe Beppe Signori.