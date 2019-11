Settore Giovanile: vittoria per l’Under14, sconfitte Under17 e Under15

Risultati positivi per Under 14 ed Under 16, sconfitte l’Under 17 e l’Under 15. Ecco tutti i risultati del weekend

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Questo lo score conseguito dalle squadre del Settore Giovanile biancoceleste nel corso di questa domenica. L’unico successo della giornata è stato registrato dalla compagine Under 14 biancoceleste che, tra le mura di casa, ha sconfitto per 2-0 la Vigor Perconti grazie alle reti di Ceccarelli e Marinaj.

Un punto è stato raccolto, invece, dalla selezione Under 16 di Marco Alboni che, sul campo del Torino, ha chiuso l’incontro sul 3-3. Sconfitte in campionato, infine, per le compagini biancocelesti Under 17 e Under 15: i ragazzi di Paolo Ruggeri hanno perso per 6-1 contro lo Spezia, mentre il gruppo guidato da Tommaso Rocchi è uscito sconfitto per 2-1 sul campo del Torino.