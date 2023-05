Settore giovanile, Under 15: Lorenzo Calvani convocato dalla Nazionale italiana del ct Favo. Tra i 22 convocati dal tecnico è presente anche il giocatore classe 2008

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che il difensore dell’Under 15, Lorenzo Calvani, si vestirà d’azzurro. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO– «È prossima alla conclusione anche la stagione calcistica per la Nazionale Italiana Under 15 guidata dal CT Massimiliano Favo. L`ultimo doppio impegno della stagione per gli azzurrini classe 2008 è fissato per martedì 30 maggio (ore 12:00 diretta streaming sul sito della FIGC) e giovedì 1° giugno (ore 11:00), al Centro Tecnico Federale di Coverciano, i padroni di casa dell`Italia Under 15 affronteranno i pari età della Polonia in una doppia sfida amichevole. Tra i 22 convocati dal Tecnico Favo è presente anche il giocatore biancoceleste Lorenzo Calvani. Grande soddisfazione per il difensore capitolino che torna a vestire la maglia Azzurra per la quarta volta in questa stagione»