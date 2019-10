Settore Giovanile, quattro gare in trasferta per i biancocelesti

Fine settimana impegnativo per le compagini del vivaio della Lazio

Domenica ci sarà un turno ricco di impegni per il Settore Giovanile della Lazio. Il prossimo 13 ottobre, infatti, le selezioni nazionali e l’Under 14 biancoceleste saranno chiamate a disputare quattro incontri, tutti in trasferta. La prima compagine a scendere in campo sarà proprio quella guidata da Simone Gonini che, alle ore 11:00, sfiderà il Cassino. Contemporaneamente, l’Under 15 di Tommaso Rocchi farà visita alla formazione pari età del Parma. Due ore più tardi sarà l’Under 16 di Marco Alboni a sfidare la formazione crociata, mentre l’Under 17 di Paolo Ruggeri sarà di scena sul campo del Livorno.