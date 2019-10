Garlaschelli: «Lazio, occhio all’Atalanta. Correa? Il rinnovo era scontato…»

Renzo Garlaschelli ha parlato del momento in casa Lazio

Renzo Garlaschelli, ex attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare della situazione in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

MOMENTO LAZIALE – «La Lazio arriva alla sosta con qualche problema, balbetta di più rispetto agli anni precedenti dove solitamente partiva bene. Al momento è difficile giudicare questa squadra, che ha qualità e giocatori importanti. I biancocelesti giocano bene, ma a centrocampo sta mancando qualcosa, così come sulla fascia sinistra. Ora dopo la sosta ci sarà un duro ostacolo come l’Atalanta, senza Lucas Leiva. Il brasiliano è in difficoltà fisica ma rimane comunque fondamentale. La squadra di Gasperini corre tanto, non è facile da mettere sotto».

RINNOVO DI CORREA – «Correa è un calciatore importante, la società ha fatto bene a rinnovargli il contratto. E’ un giocatore che può spaccare in due la partita in qualsiasi momento», conclude così l’ex attaccante lombardo.